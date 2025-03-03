Будущий Samsung Galaxy Ring научится измерять температуру других людей и предметов

Samsung работает над новой версией Galaxy Ring, которая получит уникальную возможность – измерять температуру не только владельца, но и окружающих людей и объектов.

В первой версии Galaxy Ring основной упор сделан на отслеживание сна, мониторинг уровня кислорода в крови, температуры кожи, частоты дыхания и сердечного ритма. Однако пользователи хотят измерять температуру по запросу, а не полагаться только на автоматический сбор данных. Новый дизайн устройства, описанный в патенте Samsung, может сделать это возможным.

Согласно документу, датчик температуры расположен на внутренней стороне кольца, что позволяет точно фиксировать показатели владельца. Дополнительно устройство оснащено акселерометром и гироскопом, которые позволяют отслеживать движения руки и пальцев. Это может дать кольцу возможность распознавать жесты, например, поднесение к объекту или человеку, автоматически активируя измерение температуры.

Кроме того, патент описывает систему оповещений – визуальных, звуковых и вибрационных, – которые могут предупреждать пользователя об аномальных показателях температуры. Если технология окажется точной, Galaxy Ring может стать полезным инструментом не только для личного здоровья, но и для профессионального и медицинского использования.