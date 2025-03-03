В Госдуме предложили усилить защиту покупателей недвижимости от мошенников.

В России могут усилить защиту добросовестных покупателей недвижимости от недобросовестных продавцов, использующих лазейки в законе для получения двойной выгоды. В Госдуму внесен законопроект, который предполагает введение обязательного финансового обеспечения со стороны продавца в случае судебного оспаривания сделки.

Часто мошенники продают недвижимость с юридическими проблемами, умышленно скрывая обстоятельства, которые могут привести к признанию сделки недействительной. Получив деньги, такие продавцы обращаются в суд, добиваются возврата недвижимости, а покупатель остается и без имущества, и без средств. Возврат денег в таких случаях крайне затруднен: продавец может исчезнуть или попросту не иметь достаточных средств.

Чтобы предотвратить подобные махинации, законодатели предлагают изменить Гражданский процессуальный кодекс РФ и обязать истца (продавца) вносить сумму, равную стоимости сделки, на депозитный счет суда при подаче иска. Если суд признает сделку недействительной, эти средства пойдут на компенсацию покупателю. Такая мера позволит избежать ситуаций, когда один из участников сделки остается без защиты.

Эксперты отмечают, что эта инициатива важна, но требует доработки. В частности, необходимо четко определить, в каких случаях суд будет требовать внесения денег на депозит и как рассчитывать сумму обеспечения. Введение таких норм может стать значительным шагом к усилению правовой защиты покупателей недвижимости.