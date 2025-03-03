В России планируют создать реестр «Стопазарт», который позволит гражданам добровольно запретить себе участие в азартных играх. Это поможет защитить людей от игромании и чрезмерных финансовых потерь.

В стране может появиться реестр самозапрета на участие в азартных играх, который поможет гражданам контролировать свои игровые привычки и защититься от долгов. Инициативу поддержал депутат Госдумы Борис Чернышов, предложивший создать систему добровольного самоограничения для людей, борющихся с лудоманией или имеющих задолженности по кредитам и штрафам.

По задумке, граждане смогут включить себя в этот список на срок от трех месяцев до пожизненного запрета. После этого им будет закрыт доступ к ставкам в букмекерских конторах и онлайн-казино, а операторы будут обязаны проверять клиентов по базе данных перед принятием ставок. Это нововведение призвано снизить число проблемных игроков и предотвратить серьезные финансовые потери.

Идея создания «Стопазарта» появилась на фоне других законодательных изменений, направленных на защиту россиян от необдуманных трат. С 1 марта, например, уже вступает в силу закон о самозапрете на потребительские кредиты. Теперь граждане могут через портал госуслуг или МФЦ заблокировать возможность оформления займов, что должно снизить уровень мошенничества и закредитованности населения.

Введение реестра самозапрета на азартные игры может стать очередным шагом к защите финансового благополучия россиян. При этом обсуждается, насколько эффективно букмекеры смогут контролировать соблюдение запретов и какие меры ответственности предусмотрены за их нарушение.