Россиянам хотят выдавать компенсации за использовании личной техники в рабочих целях.

В России могут узаконить компенсацию работникам за использование личных устройств в рабочих целях. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы, его инициатором выступил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно документу, работодателей обяжут возмещать сотрудникам затраты на эксплуатацию личной техники — ноутбуков, смартфонов и других устройств, если они используются для выполнения рабочих задач. Размер компенсации и порядок выплат планируется закреплять в трудовом договоре.

Нилов подчеркнул, что многие россияне вынуждены работать на своих гаджетах, а компании зачастую не предоставляют сотрудникам необходимое оборудование. В результате работники несут дополнительные расходы — от износа техники до затрат на интернет и электроэнергию.

Предложение направлено на защиту интересов трудящихся и обеспечение справедливых условий работы. Однако пока законопроект не рассматривался, и его судьба остается неопределенной. Эксперты отмечают, что инициатива может столкнуться с трудностями при внедрении, так как механизм расчета компенсаций потребует детальной проработки.