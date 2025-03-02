Toyota провела встречу с российскими дилерами в ОАЭ.

Японский автогигант Toyota впервые за три года провел закрытую встречу с российскими дилерами. Мероприятие состоялось в Дубае с 9 по 12 февраля, и его детали остаются засекреченными — участники подписали соглашение о неразглашении. Однако уже известно, что компания принесла извинения за уход с российского рынка, признала сложности с параллельным импортом и дала понять: если условия изменятся, она будет одной из первых, кто вернется.

Согласно информации от источников, близких к переговорам, на встрече обсуждались возможные пути поддержания присутствия бренда в России, несмотря на санкции и официальное прекращение поставок. Toyota продолжает внимательно следить за ситуацией и, судя по всему, не исключает будущего возвращения.

Следующее подобное мероприятие запланировано на март, и есть вероятность, что на нем будет представлена более конкретная информация. Интерес к российскому рынку сохраняется: в 2024 году Toyota вошла в топ-10 по продажам новых автомобилей в ряде регионов, несмотря на отсутствие официального представительства.

Пока Toyota не дает официальных комментариев, но активный диалог с дилерами свидетельствует о том, что компания не готова окончательно уходить с российского рынка. Возможное возвращение бренда будет зависеть от дальнейшего развития ситуации, но, судя по всему, японский концерн старается не терять контакта с российскими партнерами.