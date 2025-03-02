AYANEO Flip не снимается с производства, несмотря на слухи и задержки отправок

AYANEO Flip, портативная игровая консоль, которая недавно стала предметом слухов о своем уходе с рынка, на самом деле продолжит выпускаться. Представители компании на странице проекта в Indiegogo опровергли информацию о прекращении производства, объяснив текущие задержки поиском новых производственных партнеров.

Проект AYANEO Flip, успешно собравший на старте более 850 тысяч долларов, предложил поклонникам уникальные модели с двумя экранами, напоминающими Nintendo DS, и варианты с полноценной клавиатурой. Однако производство оказалось затруднено из-за глобального дефицита компонентов и других производственных вызовов.

Из всех заказов только 18 еще не были выполнены. Компания предлагает пострадавшим клиентам или полный возврат денег, или обмен на другой продукт AYANEO с компенсацией разницы в цене. обратиться за компенсацией нужно в течение 30 дней.

В дальнейшем AYANEO планирует не только решить текущие проблемы с производством Flip, но и продолжить развитие этой серии с выпуском новых моделей.