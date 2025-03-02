Aurzen Zip, последнее изобретение компании Aurzen, это ультракомпактный проектор, у которого трёхсегментный дизайн и вес всего 280 грамм.

Aurzen Zip, последнее изобретение компании Aurzen, это ультракомпактный проектор, у которого трёхсегментный дизайн и вес всего 280 грамм. При стоимости в $299, этот проектор доступен на платформе Kickstarter и уже привлек внимание технологичной общественности.

Aurzen Zip отличается не только размерами, но и простотой подключения. Устройство совместимо с операционными системами iOS и Android, подключается посредством AirPlay и Miracast без необходимости использования интернета, благодаря Wi-Fi Direct. Это позволяет пользователям мгновенно делиться контентом с мобильных устройств на любую доступную плоскую поверхность. Встроенная батарея обеспечивает до 80 минут работы.

Однако, несмотря на множество преимуществ, проектор имеет свои ограничения. Основной недостаток Aurzen Zip заключается в несовместимости с DRM-защищёнными сервисами стриминга, такими как Netflix, Amazon Prime и Disney+. Компания предлагает решение в виде внешнего HDMI-адаптера CastPlay за $65, который позволяет обходить эти ограничения.

В целом, Aurzen Zip представляет собой привлекательный вариант для тех, кто ищет портативное решение для просмотра медиа в дороге или на маленьких встречах. Проектор идеально подходит для темных помещений и может успешно использоваться даже днем, если использовать меньший размер изображения для улучшения яркости.