Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила разбирательство против Джастина Сана после его инвестиций в криптовалютный проект World Liberty Financial

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) согласилась приостановить расследование против китайского предпринимателя Джастина Сана, ранее обвиненного в манипуляциях на криптовалютном рынке. Решение было принято вскоре после того, как бизнесмен вложил $30 миллионов в проект World Liberty Financial (WLF), связанный с криптовалютной индустрией и поддерживаемый рядом инвесторов, включая президента США Дональда Трампа.

SEC ранее обвиняла Сана в использовании его компаний Tron Foundation и BitTorrent Foundation для схемы так называемой "промывочной торговли". Также в этом деле фигурировали несколько известных личностей, рекламировавших его криптовалютные проекты. Однако после его сотрудничества с WLF и новых инвестиций разбирательство временно приостановили — SEC и адвокаты бизнесмена направили судье совместное ходатайство, ссылаясь на возможность досудебного урегулирования.

Сам Сан позитивно отреагировал на новости, опубликовав пост в соцсетях с символами рукопожатия, намекая на достижение взаимопонимания. Между тем, аналитики отмечают, что криптовалютный рынок продолжает оставаться в центре внимания регуляторов, и это дело может стать важным прецедентом для дальнейшего взаимодействия властей и криптоиндустрии.

Приостановка расследования не означает его полного закрытия, но показывает, что возможны альтернативные пути разрешения подобных споров.