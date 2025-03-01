Великобритания ужесточает контроль над данными пользователей, вынуждая Apple отключить расширенное шифрование iCloud для британцев.

Великобритания сделала шаг в сторону тотального контроля за данными пользователей, фактически поставив компании перед выбором: ослабить шифрование или покинуть рынок. Apple первой оказалась в эпицентре этого давления — после тайного запроса от британских властей она отключила функцию Advanced Data Protection (ADP) для пользователей в стране, лишив их доступа к самому высокому уровню защиты данных в iCloud.

Все это стало возможным благодаря обновленному «Акту о следственных полномочиях» (IPA), который с 2024 года дает британским спецслужбам право требовать от компаний создать «заднюю дверь» к зашифрованным данным. В случае с Apple это означало, что правительство хотело получить беспрепятственный доступ ко всем файлам пользователей iCloud, включая фотографии, заметки и голосовые записи. Apple не стала публично комментировать ситуацию — об изменении условий стало известно лишь после утечки информации в The Washington Post.

Другие крупные компании, такие как Meta, Signal и Telegram, пока молчат. Их отсутствие реакции вызывает вопросы: неужели они тоже получили аналогичные требования, но не могут о них говорить? Согласно британскому законодательству, компании не имеют права разглашать, что получили такой запрос. WhatsApp и Signal ранее заявляли, что готовы покинуть рынок, если их вынудят ослабить защиту сообщений, но пока они продолжают работать в Великобритании.

Это событие может стать прецедентом для других стран, стремящихся получить законный доступ к пользовательским данным под предлогом борьбы с преступностью. Уже сейчас США и Австралия рассматривают аналогичные меры. Если крупные технологические компании не дадут отпор, идея о праве на приватность в интернете может стать пережитком прошлого.