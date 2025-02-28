В ответ на угрозы президента США Дональда Трампа сделать Канаду 51-ым штатом и введение пошлин на канадские товары, канадцы начали бойкотировать американские продукты.

На фоне введения новых экономических мер и политических угроз со стороны США канадцы начали массово бойкотировать американские товары. Причиной этого стала не только политика Трампа по отношению к Канаде, но и недавно введенные пошлины на канадские товары. Одним из первых шагов в протесте стал отказ владельца пиццерии в Торонто, Грэма Палматира, от использования американских ингредиентов. В своем интервью бизнесмен отметил, что это не просто экономический, но и политический жест против растущего давления со стороны США.

Вслед за ним несколько местных баров и ресторанов, таких как Sazerac в Гамильтоне, также приняли решение исключить из меню американские продукты, включая алкоголь. В то же время, канадские покупатели начали активнее поддерживать местных производителей: яблоки из США остались на полках магазинов, в то время как канадские яблоки раскупались мгновенно. Это явление получило широкую огласку, и эксперты начали говорить о скоординированном протесте канадских потребителей, желающих поддержать национальную экономику.

Экономическое давление на Канаду со стороны США усиливается на фоне угроз Трампа сделать Канаду «51-ым штатом». Ранее, в начале февраля, американский президент ввел новые пошлины на канадские товары, что вызвало негативную реакцию в Отаве. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что эти меры приостановят на 30 дней, но, судя по последним заявлениям, пошлины вступят в силу уже 4 марта.

Бойкот товаров из США — это не только экономическая реакция, но и политический протест против вмешательства в дела Канады. Канадцы активно используют свою покупательную способность как инструмент давления на американские власти. В то же время, остаётся вопрос: насколько далеко готова зайти эта кампания и как это скажется на экономических отношениях двух стран в будущем.