В 12 регионах России вступает в силу эксперимент, согласно которому для перехода в 10-й класс учащиеся девятых классов должны будут сдать ОГЭ с минимальным количеством баллов.

С 2025 года в 12 регионах России школьники, желающие продолжить обучение в 10-м классе, должны будут сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) с минимальными баллами. Этот шаг является частью образовательного эксперимента, который стартует в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах, включая Липецкую, Кемеровскую и Ростовскую области, а также Краснодарский и Камчатский края.

Теперь ученики девятых классов, помимо традиционных экзаменов по русскому языку и математике, будут сдавать еще два предмета на выбор, и их результат должен будет удовлетворять установленному минимальному баллу. Те, кто не выполнит эти требования, получат преимущество при поступлении в колледжи, однако потеряют возможность продолжить обучение в 10-м классе. Такая мера вызвана стремлением повысить мотивацию и качество образования.

Представители Министерства просвещения заявляют, что нововведение позволит улучшить контроль за успеваемостью школьников и избежать перегрузки старших классов учениками, не готовыми к учебному процессу. Однако новость уже вызвала неоднозначную реакцию среди педагогов, обеспокоенных увеличением экзаменационной нагрузки и возможным стрессом у учащихся. Некоторые эксперты уверены, что жесткие требования могут усилить социальное неравенство.

Важно отметить, что этот эксперимент не является окончательной реформой, и в случае положительных результатов возможно расширение практики на другие регионы страны. В то же время, в Госдуме активно обсуждают возможные изменения в системе ОГЭ, включая сокращение числа экзаменов и введение новых форм контроля за знаниями школьников.