По данным Financial Times, в окружении Дональда Трампа обсуждается возможность исключения Канады из союза из-за недостаточного вклада в обмен разведданными.

Вашингтон может изменить формат одного из старейших разведывательных альянсов – «Пять глаз». По данным Financial Times, в окружении Дональда Трампа обсуждается возможность исключения Канады из союза из-за недостаточного вклада в обмен разведданными. Советник Трампа Питер Наварро подчеркнул, что эффективность альянса должна быть приоритетом, а Оттава в основном лишь потребляет информацию, а не предоставляет ценные данные.

Эта инициатива вызвала беспокойство в Канаде. Глава МИД Мелани Жоли уже заявила, что Оттава рассматривает возможность расширения сотрудничества с Великобританией и другими европейскими странами в сфере обмена разведданными. Такой шаг может стать началом крупных изменений в глобальной системе разведки, которая десятилетиями основывалась на тесном взаимодействии англоязычных стран.

Кроме того, внутри альянса обсуждается снижение роли Австралии и Новой Зеландии, которые ранее отвечали за Тихоокеанский регион. Их влияние в сфере разведки снизилось на фоне роста Китая, а Вашингтон, судя по всему, делает ставку на укрепление связей с Великобританией. В самой Великобритании также обсуждают возможное сокращение взаимодействия с США из-за разногласий по вопросам международной безопасности.