Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что решение по российским замороженным активам остается в руках ЕС, а не США.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что судьба российских замороженных активов, оцениваемых в 220 миллиардов евро, полностью зависит от решения Евросоюза. В интервью RND он подчеркнул, что именно Брюссель, а не Вашингтон, контролирует эти средства, и этот фактор может сыграть ключевую роль в переговорах по будущему урегулированию конфликта на Украине.

По словам эстонского министра, если Украина и Европа объединят усилия, США придется учитывать мнение ЕС за столом переговоров. Этот вопрос уже стал одной из главных тем обсуждения среди европейских лидеров. Однако окончательное решение о дальнейшей судьбе этих активов пока не принято – обсуждаются различные варианты, включая их возможное использование для восстановления Украины.

В российском МИД неоднократно называли блокировку активов незаконной и заявляли, что Москва не оставит этот шаг без ответа. Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что этот вопрос остается в повестке переговоров и не будет забыт. В российском правительстве также подчеркивают, что у Москвы есть возможности принять ответные меры в отношении западных активов, находящихся в России.

Ситуация с замороженными активами остается одной из ключевых тем в международной политике. ЕС продолжает обсуждать механизмы их возможного использования, а Россия настаивает на их разблокировке.