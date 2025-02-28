Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Европа должна усилить экономическое давление на Дональда Трампа.

Франсуа Олланд призвал Евросоюз пересмотреть свою стратегию в отношениях с Вашингтоном, заявив, что ЕС необходимо использовать экономические рычаги давления на американскую администрацию. Он подчеркнул, что политика Трампа ориентирована на финансовую выгоду, а значит, именно в этой сфере Европа может найти эффективный ответ.

Причиной заявления стала сделка между США и Украиной по добыче редкоземельных металлов. По мнению Олланда, Вашингтон продвигает соглашение в одностороннем порядке, не учитывая интересы европейских стран, которым также необходимы эти ресурсы. В Европе опасаются, что новые условия сделки могут ослабить их позиции в стратегически важной отрасли.

Заявление Олланда прозвучало на фоне визита Эммануэля Макрона в Вашингтон, где президент Франции обсуждал с Трампом вопросы безопасности Украины и возможное участие ЕС в экономических проектах по восстановлению страны. Макрон подчеркнул, что Европа должна играть ключевую роль в поддержке Киева, однако детали будущего сотрудничества остаются неясными.

Тем временем Киев уже согласился на пересмотр условий сделки, отказавшись от идеи использовать редкоземельные металлы для компенсации американской военной помощи. Однако в Европе продолжают обсуждать долгосрочные последствия соглашения.