Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что запуск будет отложен до завершения пилотных испытаний и консультаций с банками.

Центробанк официально подтвердил перенос масштабного внедрения цифрового рубля, которое должно было стартовать 1 июля 2025 года. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что запуск будет отложен до завершения пилотных испытаний и консультаций с банками. Однако реальная причина, по мнению экспертов, кроется в сопротивлении банков, которым внедрение цифрового рубля грозит серьезными расходами и изменением привычных финансовых процессов.

Один из главных факторов переноса – уход Ольги Скоробогатовой, курировавшей проект в ЦБ. Банки, ранее вынужденные подчиняться жесткому графику внедрения, теперь получили возможность замедлить процесс. К тому же многие кредитные организации не успели подготовить IT-системы, а пилотный проект цифрового рубля привлек значительно меньше участников, чем ожидалось. За полгода число реальных пользователей составило всего 1,7 тыс. человек вместо запланированных 9 тыс., что ставит под сомнение массовый интерес к новой форме валюты.

Формально крупные банки, включая ВТБ и «Сбер», заявляют о готовности работать с цифровым рублем, но признают, что дополнительное время позволит доработать технические решения. Однако малые и средние банки воспринимают новый инструмент как дополнительную нагрузку – интеграция системы требует многомиллионных затрат. Отсутствие четкого законодательства и стандартов также усложняет процесс, вынуждая банки разрабатывать решения «на коленке».

Несмотря на перенос сроков, ЦБ утверждает, что проект продолжает развиваться. В регуляторе обещают сосредоточиться на развитии смарт-контрактов и интеграции цифрового рубля в существующую финансовую систему.