С 1 марта 2025 года россияне смогут установить запрет на получение кредитов и микрозаймов через «Госуслуги».

С 1 марта 2025 года на портале «Госуслуги» появится новая опция – россияне смогут добровольно запретить себе брать кредиты и займы. Этот шаг поможет защитить людей от мошенничества, необдуманных финансовых решений и кредитной зависимости. Самозапрет станет частью кредитной истории, а банки и микрофинансовые организации (МФО) не смогут его игнорировать: если заем всё-таки будет выдан, требовать его погашения они не смогут.

Оформить самозапрет можно бесплатно и без ограничений по количеству обращений. Нужно просто авторизоваться на «Госуслугах», выбрать критерии запрета и подтвердить решение. Запрет распространяется на потребительские кредиты и займы, но не затрагивает ипотеку, автокредиты и образовательные займы. Важный нюанс – отменить запрет можно в любой момент, но с трёхдневным «периодом охлаждения», чтобы избежать импульсивных решений.

Этот инструмент – ответ на рост мошеннических схем и кредитной зависимости среди населения. Лжекредиторы часто оформляют займы на доверчивых людей, а пожилые россияне и те, кто подвержен финансовым рискам, нередко попадают в долговые ловушки. Теперь у каждого есть возможность поставить финансовую защиту, заранее заблокировав доступ мошенников к своим данным.