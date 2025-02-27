Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
С 1 марта на Госуслугах появится самозапрет на кредиты и займы
С 1 марта 2025 года россияне смогут установить запрет на получение кредитов и микрозаймов через «Госуслуги».

С 1 марта 2025 года на портале «Госуслуги» появится новая опция – россияне смогут добровольно запретить себе брать кредиты и займы. Этот шаг поможет защитить людей от мошенничества, необдуманных финансовых решений и кредитной зависимости. Самозапрет станет частью кредитной истории, а банки и микрофинансовые организации (МФО) не смогут его игнорировать: если заем всё-таки будет выдан, требовать его погашения они не смогут.

Оформить самозапрет можно бесплатно и без ограничений по количеству обращений. Нужно просто авторизоваться на «Госуслугах», выбрать критерии запрета и подтвердить решение. Запрет распространяется на потребительские кредиты и займы, но не затрагивает ипотеку, автокредиты и образовательные займы. Важный нюанс – отменить запрет можно в любой момент, но с трёхдневным «периодом охлаждения», чтобы избежать импульсивных решений.

Этот инструмент – ответ на рост мошеннических схем и кредитной зависимости среди населения. Лжекредиторы часто оформляют займы на доверчивых людей, а пожилые россияне и те, кто подвержен финансовым рискам, нередко попадают в долговые ловушки. Теперь у каждого есть возможность поставить финансовую защиту, заранее заблокировав доступ мошенников к своим данным.

#новости #законы #законы рф
Источник: topnews.ru
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России предложили построить судоходный канал между Северным Ледовитым и Тихим океанами
6
В России начато проектирование крупнейшего завода по производству редкоземельных металлов
6
В России впервые самостоятельно провели ремонт газовой турбины производства General Electric
6
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
31
Китайская полупроводниковая промышленность не сможет добиться суверенитета в ближайшие десять лет
3
Трамп заявил о намерениях вернуть оставленное в Афганистане оружие
+
PowerColor представила новую серию видеокарт Radeon RX 7650 GRE Reaper
1
В Wccftech ожидают GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ во второй половине марта, 8 ГБ в первой половине апреля
+
AliExpress закрыл для россиян доступ к компьютерным комплектующим
13
Thermal Grizzly предлагает скальпированные процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D
+
Thermal Grizzly начала продажу скальпированных процессоров Ryzen 7 9800X3D с 2-летней гарантией
1
Интегрированные AMD Radeon 840M и 860M оказались на 20-25% быстрее предшественников в Geekbench
+
Casio представила новые модели часов серии AE1600H – AE1600H-1AV, AE1600H-5AV и AE1600H-8BV
+
Xiaomi 15 Ultra с камерой Leica официально представлен в трех цветовых решениях
+
Роскомнадзор доволен работой Steam и не планирует ограничивать доступ к платформе
2
Тающие ледники Норвегии выбросили на поверхность уникальные артефакты возрастом 2-3 тысячи лет
1
Утечка раскрыла полные спецификации графических карт AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070
9
Microsoft выпускает обновление KB5052077 для Windows 10 с новыми функциями и решением проблем
+
В России выпустили полностью отечественный пятиосевой станок с ЧПУ для нужд авиастроения
+
Sigma представила новую полнокадровую беззеркальную камеру Sigma BF
+

Популярные статьи

Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
93
Лучшие тренажеры и спортивные снаряды при малоподвижном образе жизни — рейтинг 2025 года
31
NoPayStation - классические игры Sony PlayStation бесплатно для "чётких пацанов"
+
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
62
Группа учёных намерена интегрировать в человека ДНК тихоходок, открыв двери покорителям космоса
8
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
18
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
22
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Как выбрать робот-пылесос в 2025 году - подробный гайд
3

Сейчас обсуждают

Виталик Вакулин
00:54
РОСО М6 про 5 G обновится но только под Индией, а без точки G что не обновляется??? Что за дискриминация????!!! Уроды!!!
HyperOS 2 уже можно установить на 33 смартфона Xiaomi, но потребуется разрешение от производителя
Skyten
00:54
Вчера заходил, все там есть, ни кто ни чего не закрывал. Цены да, ни чем от местных не отличаются на многие товары, но не на все.
AliExpress закрыл для россиян доступ к компьютерным комплектующим
Evgen Udo
00:53
Вы бы определились 18.3 или 13.8. Редактор просто сказочное ..
Android Auto 18.3 вышел официально с улучшениями и исправлением ошибок
roverman
00:44
ну чё, брать 7900 XT/XTX с авито или ждать от этой видюхи норм цену? Посоветуйте как быть.
Metal Gear Solid: Snake Eater потребует систему с видеокартой RTX 2060 и процессор ом Ryzen 5 3600
roverman
00:41
А если у меня есть кредитная карта, и я завтра активирую эту плюшку на "госуслугах", то карту заблокируют? Ведь покупки по кредитной карте - это ведь тоже кредит. Поясните.
С 1 марта на Госуслугах появится самозапрет на кредиты и займы
Roditch
00:37
Их сейчас вообще без учёта много чего стоят. Навтыкают скворечников, а потом выясняется что не хватает школ, садиков, поликлиник и т.п.
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
Roditch
00:35
Автор, готовь следующую статью о том, что собственное жильё не нужно.
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
MriS
00:33
Роутеры нормальные пропали 🙄
AliExpress закрыл для россиян доступ к компьютерным комплектующим
Roditch
00:28
В 1800 никто не мог предсказать, что в 1900 году будут доминировать электро автомобили, в 1900 году никто не мог представить, что вместо электро авто в 2000 году будут доминировать авто на ДВС. Так чт...
Группа учёных намерена интегрировать в человека ДНК тихоходок, открыв двери покорителям космоса
Евгений Самарский
00:26
Спасибо и на этом. Ждём когда вернут возможность покупать игры которые не доступны у нас. Ну и адекватное пополнение.
В Steam начался ежегодный фестиваль «Играм быть», на котором можно посмотреть сотни демоверсий игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем