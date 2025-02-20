Москва внедряет инновационные проекционные пешеходные переходы, которые будут работать в любых погодных условиях и обеспечивать безопасность на дорогах.

В Москве стартовал интересный эксперимент: на улицах города начали устанавливать проекционные пешеходные переходы. Эта мера направлена на улучшение видимости «зебры» и значительно увеличит безопасность пешеходов. Идея проекта принадлежит Центру организации дорожного движения (ЦОДД), который намерен протестировать новую технологию в реальных условиях.

Проекционные переходы работают благодаря специальному оборудованию, которое создаёт яркие и чёткие линии разметки прямо на дороге. Эта система особенно полезна в условиях плохой видимости, например, в дождь, туман или на плохо освещённых дорогах. Разметка, нанесённая таким образом, не стирается со временем, так как она не наносится на асфальт краской, а проецируется на поверхность. Это делает её более долговечной и удобной в использовании.

Проект уже внедрён в нескольких аварийных точках города, где ранее были зарегистрированы ДТП с участием пешеходов. Новые проекционные переходы появились на Автозаводской улице в Южном административном округе, в районе Грузинского Вала в центре города, а также в деревне Пучково (ТиНАО).

Система проекционной разметки должна стать не только инновационным, но и долгосрочным решением для борьбы с дорожными происшествиями в условиях плохой видимости. В ближайшее время планируется расширение эксперимента на другие районы столицы, что может стать новым стандартом для дорожной безопасности.