Дизельные «УАЗ Профи» успешно прошли зимние испытания в Ямало-Ненецком автономном округе, подтвердив свою надежность и высокую эффективность даже при температурах до −27°C. Теперь автомобили готовы выйти на российский рынок.

На Ульяновском автозаводе успешно завершились зимние тестовые испытания дизельной модификации «УАЗ Профи». Автомобили проходили проверку в условиях суровой зимы Ямало-Ненецкого автономного округа. Даже при экстремально низких температурах, доходивших до −27°C, машины продемонстрировали превосходную устойчивость и стабильность.

Цель испытаний заключалась в том, чтобы подтвердить надежность работы двигателей, откалибровать электронные системы управления и убедиться в корректности функционирования бортовой диагностики OBD в условиях холодного климата. На протяжении полутора месяцев проверку проходили три автомобиля, каждый из которых успешно проехал более 15 тысяч километров. Тестирование охватывало как городские дороги, так и трассы за пределами населенных пунктов, что позволило оценить работу автомобилей в различных режимах движения.

Результаты показали, что новые двигатели отличаются стабильной производительностью и не испытывают затруднений даже при непрогретом моторе. Среди этапов испытаний был предусмотрен маршрут длиной 2500 км из Ульяновска в Ноябрьск. Автомобили преодолели его своим ходом без каких-либо технических неполадок.

Теперь, после успешных зимних испытаний, дизельные модели «УАЗ Профи» готовы к выходу на рынок, где их ждет высокая востребованность благодаря надежной работе в условиях российских морозов.