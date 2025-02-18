Рособрнадзор предложил установить «тройку» как проходной балл на экзамене по русскому языку для детей мигрантов, поступающих в российские школы.

С 1 апреля 2025 года в российских школах вступят в силу новые правила приема детей мигрантов: теперь для зачисления им потребуется пройти экзамен по русскому языку. Рособрнадзор предложил установить минимальный проходной балл на уровне «тройки», что соответствует удовлетворительному уровню владения языком.

Этот экзамен станет обязательным для всех иностранцев, поступающих в любой класс российской школы. Цель тестирования — убедиться, что ребенок владеет русским языком в достаточном объеме для обучения. Однако изначальный вариант приказа, опубликованный 12 февраля, вызвал резонанс: предполагалось, что для успешной сдачи будет достаточно набрать 30% от максимального балла, что многие депутаты расценили как формальность.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин жестко раскритиковал этот подход, заявив, что требования к знанию русского языка должны быть обоснованными и обеспечивать полноценную интеграцию детей мигрантов в образовательную среду. После критики Рособрнадзор сообщил, что проект был опубликован в недоработанном виде, и инициировал служебную проверку.

Обновленный вариант приказа уже представлен на портале нормативных актов и предлагает установить «тройку» как минимальный проходной балл. Таким образом, экзамен должен подтвердить, что ребенок способен учиться в российской школе без языковых барьеров.