Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Госдеп США оценил переговоры с Россией: «Шаг вперед, но мир пока далек»
Переговоры России и США в Эр-Рияде обозначили готовность к диалогу, но стороны пока далеки от сближения. Обсуждались пути деэскалации конфликта и перспективы будущих контактов на высшем уровне.

Переговоры между российской и американской делегациями, прошедшие в Эр-Рияде, стали первым значимым контактом на высоком уровне с начала конфликта на Украине. Обе стороны подтвердили заинтересованность в продолжении диалога, но признали, что для достижения устойчивых решений потребуется больше времени и политической воли.

Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс подчеркнула, что встреча носила прагматичный характер, стороны обсудили ключевые аспекты двусторонних отношений, а также возможные пути деэскалации конфликта. Среди достигнутых договорённостей – создание механизма консультаций для решения спорных вопросов, а также начало работы над формированием предложений по стабилизации ситуации на Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков также положительно оценил прошедшую встречу, отметив серьёзность и обстоятельность дискуссии. Однако он подчеркнул, что говорить о сближении позиций пока преждевременно. Вопрос о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждался, но конкретные сроки остаются неопределёнными.

Переговоры в Эр-Рияде могут стать основой для будущих дипломатических контактов, но их итоги пока скорее обозначают намерение сторон продолжать взаимодействие, чем реальный прогресс в урегулировании спорных вопросов. Ожидается, что консультации продолжатся в более узком формате, что позволит уточнить позиции сторон и определить возможные пути для дальнейших переговоров.

#новости #политика
Источник: rtvi.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спутниковые снимки показывают признаки начала строительства Китаем атомного суперавианосца
+
Nvidia RTX 5070 Ti победила AMD 9070 XT в бенчмарке с трассировкой лучей, но уступила в растере
15
Илона Маска попросили выяснить, остались ли в Форт-Ноксе золотые слитки, или Байден всё уже потратил
2
HyperOS 2.0 включает скрытое обновление прошивки аккумулятора
1
Благодаря российскому плазменному двигателю полет на Марс может занять всего месяц
14
В США хотят создать гиперзвуковые ракеты для массового производства
+
В России вступает в силу новый законопроект, обязывающий маркетплейсы маркировать платные объявления
+
Разработчики учтут результаты эксперимента игрока в обновлении Kingdom Come Deliverance 2
+
Геймеры нашли в Steam неизвестную игру от Valve, которая может относиться к вселенной Half-Life
+
Gigabyte готовит материнские платы 800-й серии с разъёмами на задней стороне
2
Ученые нашли на Земле минерал Кармелтазит, который тверже алмаза
2
Химики из США разработали устройство, превращающее CO2 в топливо с помощью солнечного света
3
В немецком городе Геретсрид начались масштабные испытания новой геотермальной технологии
+
Уолтц указал на необходимость компенсации США за оказанную военную помощь Украине
+
Патч KB5051987 для Windows 11 снижает fps в играх, нарушает работу Проводника и имеет ряд багов
9
GeForce RTX 5070 Ti обошла Radeon RX 9070 XT в трассировке лучей на 21 %, но уступила в растеризации
2
Два крупных магазина подтвердили повышение цен на ASUS RTX 5070 Ti PRIME
+
Власти Японии оставляют за собой право временной национализации предприятий по выпуску чипов
+
Рынок видеокарт реагирует на сложную доступность высококлассных видеокарт Nvidia
+
13 марта Ubisoft проведёт презентацию Rainbow Six Siege X
+

Популярные статьи

Экспериментальный Су-47 "Беркут" - первый самолёт 5-го поколения с крылом обратной стреловидности
10
Лучшие фильмы Джерарда Батлера (субъективное мнение)
4
Итоги гоночного уик-энда 15-16 февраля
+
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
243
Ненужный Days Gone Remastered - изучаем деградацию "Нижнего интернета" в прямом эфире
12
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
6
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
21
Китайская лунная миссия "Чанъэ-6" приоткрыла завесу тайны над обратной стороной спутника Земли
2

Сейчас обсуждают

Маэстро
21:17
и ты на этом параде первый кловун, какие будешь цирковые трюки показывать?
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Nvidia&Intel Hater
21:17
это факт.
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
ЮРА ОНИЩЕНКО
21:16
Да, какая разница, трусонюх, бернинган, один хрен они ботоводы
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Маэстро
21:16
Он не сочиняют, ему голоса подсказывают.
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Nvidia&Intel Hater
21:15
это трусонюх приперся.урод хохловский.его тупые словечки.когда он уже сдохнет.все губами работает и все никак у него не выходит ничего
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Nvidia&Intel Hater
21:15
свое очко лучше проконтролируй.пока шеша не раздуплил
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
ЮРА ОНИЩЕНКО
21:15
Всей палатой номер 6 сочиняли ответ?
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Виталий Бубликов
21:13
Бернинган с тобой в одной комнате? Что немецкий психиатр по этому поводу говорит?
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
ЮРА ОНИЩЕНКО
21:12
Бернинган, свою заштопай. Совсем не палевно...
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
gyn75
21:09
CN, те, кто делает?
Разработчик The Elder Scrolls VI проводит аукцион, победитель которого будет добавлен в игре как NPC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем