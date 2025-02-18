Переговоры России и США в Эр-Рияде обозначили готовность к диалогу, но стороны пока далеки от сближения. Обсуждались пути деэскалации конфликта и перспективы будущих контактов на высшем уровне.

Переговоры между российской и американской делегациями, прошедшие в Эр-Рияде, стали первым значимым контактом на высоком уровне с начала конфликта на Украине. Обе стороны подтвердили заинтересованность в продолжении диалога, но признали, что для достижения устойчивых решений потребуется больше времени и политической воли.

Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс подчеркнула, что встреча носила прагматичный характер, стороны обсудили ключевые аспекты двусторонних отношений, а также возможные пути деэскалации конфликта. Среди достигнутых договорённостей – создание механизма консультаций для решения спорных вопросов, а также начало работы над формированием предложений по стабилизации ситуации на Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков также положительно оценил прошедшую встречу, отметив серьёзность и обстоятельность дискуссии. Однако он подчеркнул, что говорить о сближении позиций пока преждевременно. Вопрос о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждался, но конкретные сроки остаются неопределёнными.

Переговоры в Эр-Рияде могут стать основой для будущих дипломатических контактов, но их итоги пока скорее обозначают намерение сторон продолжать взаимодействие, чем реальный прогресс в урегулировании спорных вопросов. Ожидается, что консультации продолжатся в более узком формате, что позволит уточнить позиции сторон и определить возможные пути для дальнейших переговоров.