Маск восхитился прибытием Лаврова и Ушакова на переговоры по Украине

Илон Маск, американский бизнесмен и основатель компаний SpaceX и Tesla, выразил восхищение прибытием российских дипломатов на переговоры по Украине в Саудовскую Аравию. В своем посте в социальной сети X он назвал действия министра иностранных дел России Сергея Лаврова и помощника президента Юрия Ушакова «примером компетентного лидерства».

Переговоры, проходящие на фоне обострения международных отношений, направлены на укрепление диалога между Россией и США с целью обсуждения возможностей урегулирования конфликта на Украине и других важных двусторонних вопросов. Ушаков в своем интервью телеканалу «Россия 24» подчеркнул, что главной задачей делегации является начало процесса нормализации отношений между двумя странами.

На американской стороне в переговорах принимают участие госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Маск также отметил, что успешные переговоры могут значительно снизить напряженность в регионе и способствовать созданию условий для мирного разрешения конфликтов, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на глобальную стабильность и развитие.

Комментарии Маска вызвали широкий резонанс в социальных сетях и СМИ, подчеркивая его активную позицию в вопросах международной политики и поддержку дипломатических инициатив на высшем уровне.