Визит главы РФПИ в Эр-Рияд, встреча с командой Трампа и комментарии Илона Маска стали знаковыми моментами для восстановления дипломатических отношений между Россией и США.

Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций, в рамках своего визита в Эр-Рияд встетился с представителями американской делегации, связанными с командой экс-президента США Дональда Трампа. Встреча, прошедшая на фоне планируемых двусторонних диалогов, отмечена значимым интересом обеих сторон к возобновлению активного диалога и углублению экономических отношений.

Дмитриев выразил оптимизм относительно текущих переговоров, подчеркнув, что сфокусирован на обсуждении мер по улучшению инвестиционного климата и снижению торговых барьеров, что может стать катализатором для снятия некоторых экономических санкций. В контексте текущих обсуждений, особое внимание уделено возможностям в секторах энергетики и технологий.

Кроме того, переговоры затронули темы международной безопасности и региональной стабильности, подчеркивая важность совместной работы по решению глобальных вызовов. Это взаимодействие символизирует возможный поворот в отношениях между двумя великими державами, и ожидается, что оно приведет к конкретным шагам по восстановлению политического и экономического доверия.