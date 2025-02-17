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Mirakl
Венгрия выступила против вступления Украины в НАТО и ЕС
Представитель венгерской партии «ФИДЕС» Тамаш Менцер заявил, что Украина не должна вступать в НАТО и ЕС, поскольку она не соответствует необходимым требованиям.

Представитель правящей венгерской партии «ФИДЕС» Тамаш Менцер выразил категорическое мнение против членства Украины в НАТО и Евросоюзе. В своем заявлении, опубликованном на странице в Facebook, Менцер отметил, что Украина не готова ни к присоединению к Североатлантическому альянсу, ни к членству в ЕС.

"Должна ли Украина вступать в НАТО? Должна ли Украина вступать в ЕС? Нет, не должна!" — написал он, подчеркивая, что позиция президента США Дональда Трампа, который также возражает против вступления Украины в НАТО, подтверждает реальность ситуации. Менцер отметил, что администрация Трампа четко дала понять: Украина не должна быть частью Альянса.

Представитель «ФИДЕС» считает, что в отличие от Брюсселя, который продолжает настаивать на расширении ЕС, Вашингтон проявляет здравый смысл и оценивает ситуацию с учетом реалий. По мнению венгерского политика, Брюссельские бюрократы и сторонники продолжения конфликта, в том числе с участием Украины, не хотят признавать своих ошибок и продолжают искать способы финансировать Украину, в том числе за счет Европейского Союза.

Ранее, 21 января 2025 года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также высказывался против принятия Украины в ЕС. Он подчеркнул, что Украина еще не готова к членству и что Евросоюз не располагает достаточными ресурсами для поддержания Киева. Орбан также отметил, что до того, как Украина вступит в ЕС, она должна урегулировать свои отношения со странами соседями, такими как Венгрия и Словакия.

В конце февраля 2022 года Украина официально подала заявку на вступление в Европейский Союз, однако процесс ее присоединения, по мнению многих европейских лидеров, потребует значительных усилий и реформ, которые страна должна провести в своих внутренних делах.

#новости #политика #в мире
Источник: iz.ru
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