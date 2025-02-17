Аспирант Рочестерского технологического института, Эндрю Хаверли, предложил радикальный способ борьбы с глобальным потеплением — подземный взрыв термоядерной бомбы

Эндрю Хаверли, аспирант Рочестерского технологического института, выдвинул невероятно амбициозную и спорную теорию по борьбе с глобальным потеплением. В своем новом исследовании он предлагает провести подземный термоядерный взрыв мощностью 81 гигатонна — в 1600 раз мощнее самой мощной в истории «Царь-бомбы». С помощью такого взрыва, по мнению ученого, можно будет высвободить частицы базальта, которые вступят в химическую реакцию с углекислым газом в атмосфере, что приведет к его существенному сокращению.

Хаверли предлагает провести взрыв под плато Кергелен в Южном океане на глубине около 5 километров, где радиационные выбросы будут минимальны, поскольку их поглотит толща базальта и вода. В результате, он утверждает, уровень углекислого газа в атмосфере можно снизить до значений 30-летней давности, что существенно замедлит прогрессирование климатических изменений.

Согласно расчетам ученого, его метод обойдется всего в 10 миллиардов долларов — в разы дешевле, чем возможный ущерб от потепления к 2100 году, который, по прогнозам, может составить до 100 триллионов долларов. Хаверли уверен, что этот взрыв спасет миллионы жизней, поскольку изменения климата могут привести к катастрофическим последствиям, включая массовые миграции и потерю жизни в жарких регионах мира.

Тем не менее, предложенная идея вызвала шквал критики со стороны специалистов. Ученые, такие как Марк Якобсон из Стэнфордского университета, заявляют, что такая мера не только маловероятно эффективна в плане улавливания углекислого газа, но и может стать причиной непредсказуемых экологических последствий. Более того, использование термоядерного оружия для таких целей опасно из-за возможных рисков радиационного загрязнения, которое будет труднее контролировать, чем предполагает Хаверли.

В ответ на эти опасения, многие эксперты утверждают, что решения по борьбе с потеплением должны быть более устойчивыми и менее экстремальными. Снижение выбросов углерода через развитие альтернативных источников энергии, восстановление лесных экосистем и технологические инновации в области углеродных захватов считаются гораздо более безопасными и перспективными методами.