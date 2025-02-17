В начале февраля 2025 года Дональд Трамп предложил Украине сделку, в рамках которой США предоставят поддержку в обмен на доступ к украинским природным ресурсам, в том числе редкоземельным металлам, литийному сырью и титану.

В начале февраля 2025 года Дональд Трамп предложил Украине сделку, в рамках которой США предоставят поддержку в обмен на доступ к украинским природным ресурсам, в том числе редкоземельным металлам, литийному сырью и титану. Этот шаг обсуждается как потенциально выгодный для обеих сторон, учитывая, что такие ресурсы необходимы для многих высокотехнологичных отраслей, включая оборону и производство электроники. Глава американского Минфина, Скотт Бессент, привез в Киев черновик соглашения о доступе к украинским минеральным ресурсам на сумму порядка 500 миллиардов долларов.

Украина, обладая богатым минеральным потенциалом, может предложить разнообразные ресурсы, которые имеют стратегическое значение для мировой экономики. Среди них — бериллий, графит, цирконий и марганец. Особое внимание привлекает украинский титановый сектор, так как страна располагает значительными запасами этого металла, который используется в авиационной и оборонной промышленности. На долю Украины приходится около 5% мировой добычи титана, что делает ее важным игроком на этом рынке.

Предложение Трампа имеет важное значение в контексте глобальной геополитической ситуации, где ресурсы редкоземельных металлов играют ключевую роль в противостоянии с Китайской Народной Республикой. США, стремясь укрепить свою независимость от Китая в стратегически важных отраслях, могут рассматривать Украину как партнера, способного помочь в диверсификации поставок таких критически важных материалов. В то же время, для Украины это предложение представляет собой возможность для привлечения иностранных инвестиций и укрепления экономических позиций.

Однако вопрос о долгосрочной целесообразности такого соглашения остается открытым. Несмотря на очевидные экономические преимущества, ситуация в Украине и потребность в стабильности для эффективной добычи ресурсов не исключают рисков, которые могут повлиять на реализацию сделки. В ближайшие месяцы предстоит увидеть, как будет развиваться эта тема и какие политические решения примут обе стороны.