Польша призывает Европу к разработке собственного плана действий по Украине, так как США не собираются включать ЕС в переговоры.

Вопрос о будущем Украины на международной арене продолжает вызывать бурные обсуждения. Премьер-министр Польши Дональд Туск после выступления вице-президента США Джей-Ди Вэнса в Мюнхене заявил, что Европе срочно нужен собственный план действий по Украине, чтобы не оказаться в роли «человека за бортом» в принятии решений, касающихся безопасности континента.

Туск подчеркнул, что Евросоюзу необходимо не просто наблюдать за происходящими событиями, но активно участвовать в процессе и вырабатывать стратегии в интересах Европы. Однако, по словам спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, Европа не будет участвовать в переговорах. Он отметил, что за столом будут только представители Украины, поскольку «война длится уже третий год», и пора обратить внимание на реальные детали, в том числе на возможные сроки для мирных переговоров, которые, по его мнению, могут начаться через 180 дней.

Это заявление сразу вызвало резонанс, особенно в контексте европейских настроений. Польша, как одна из ключевых стран в вопросах Украины, столкнулась с проблемой, не только поддерживая украинских беженцев, но и замечая все большее количество нарушений закона со стороны граждан Украины в своей стране. Согласно данным польских властей, в 2024 году граждане Украины составили более половины иностранных заключенных в Польше.

Туск, очевидно, обеспокоен, что, если ситуация не изменится, Украина может остаться на обочине глобальной политической игры, а Польша окажется под угрозой новой волны миграции и напряженности на внутреннем фронте.