В Москве открыли крупнейший в стране центр по подготовке операторов дронов для армии и гражданского сектора.

В Москве открыли новый, крупнейший в стране летно-испытательный центр, предназначенный для подготовки операторов беспилотных авиационных систем (БАС). Центр станет важным звеном в амбициозном проекте по развитию отечественной промышленности в области беспилотных технологий.

Центр расположен в индустриальном парке «Руднево», где уже давно базируется Федеральный центр беспилотных авиационных систем. Здесь проходят обучение будущие операторы дронов, а также испытываются новейшие разработки в сфере БАС. Внутри комплекса, занимающего почти 8 тысяч квадратных метров, размещены несколько модулей: от авиационно-тренажерного центра до зоны обслуживания дронов и классов для теоретических занятий.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на базе нового центра будет подготовлено около пяти тысяч операторов в течение ближайшего года. Эти специалисты смогут работать не только в гражданской сфере, но и служить в армии. Особенно важным элементом обучения является практика с новейшими отечественными компонентами.

Кроме того, в центре будут проходить обучение бойцы, вернувшиеся с зоны боевых действий. Для них разработаны программы, которые помогут обновить знания и навыки с учетом новых отечественных технологий и компонентов, использующихся в современных беспилотниках.

Появление этого центра стало возможным благодаря особому правовому режиму, который позволяет ускорить тестирование и ввод в эксплуатацию новых беспилотных технологий.

Кроме того, на базе центра созданы лаборатории для аэродинамических и цифровых испытаний беспилотников. Здесь проводятся климатические, вибрационные и электромагнитные испытания, что способствует созданию более надежных и эффективных беспилотных летательных аппаратов.