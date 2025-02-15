Курсы «Мужчина в доме» становятся популярными среди родителей, которые хотят научить своих детей полезным практическим навыкам.

В российских городах появляется всё больше необычных курсов для детей, где их учат полезным практическим навыкам. Одним из таких проектов стали курсы «Мужчина в доме», где ребята осваивают базовые строительные и ремонтные работы.

Курсы организуют в столярных мастерских. Здесь дети учат не только столярному мастерству, но и освоению различных бытовых навыков, таких как подключение проводки, монтаж сантехники и даже работа с электроинструментами. На занятиях можно научиться собирать простую мебель, устранять засоры в трубах или установить смеситель.

Дети, приходя на курсы, осваивают навыки, которые пригодятся в повседневной жизни, а за успешное выполнение заданий они получают «тукиши» — местную валюту, которую можно обменять на настоящий инструмент.

Курс «Мужчина в доме» предназначен для детей разных возрастов, но особенно популярен среди подростков от 10 до 16 лет.

Программа курсов адаптирована под современное поколение детей, которым часто не хватает опыта с ручными инструментами.