Hyundai Motor Group, например, рассматривает возможность обратного выкупа своего завода в Санкт-Петербурге.

Южнокорейские гиганты, такие как Hyundai, Samsung и LG, проявляют все больший интерес к российскому рынку. В последние недели появилось множество сообщений о том, что крупнейшие корпорации Южной Кореи внимательно следят за развитием ситуации в Украине и обсуждают возможности восстановления бизнеса в России.

Главной темой обсуждений стал возможный исход переговоров между Россией и США, который может повлиять на ослабление международных санкций. Hyundai Motor Group, например, рассматривает возможность обратного выкупа своего завода в Санкт-Петербурге. Завод был закрыт в 2022 году, но компания не исключает возможность возобновить производство, если политическая ситуация улучшится.

В сфере электроники Samsung и LG также готовы вернуться на российский рынок, несмотря на конкуренцию со стороны китайских производителей. Уже сейчас они наблюдают за развитием ситуации, чтобы своевременно подготовиться к возможным изменениям. Однако они настаивают, что для возобновления деятельности важно решить проблемы с международными расчетами и снять экономические ограничения.

Кроме того, южнокорейские судостроительные компании рассматривают возобновление поставок в Россию, особенно в области строительства СПГ-танкеров, которые востребованы на российском рынке. Если санкции будут ослаблены, это откроет новые перспективы для восстановления заказов и проектов.

На фоне этого в Южной Корее уже обсуждают, что завершение конфликта на Украине может стать сигналом для активизации деятельности в России, в том числе в таких секторах, как гостиничный бизнес, где Lotte Hotel уже сохраняет свою позицию на рынке, несмотря на трудности.