Будучи членами Европейского парламента они призвали наладить отношения между региональным содружеством и Россией.

Четыре депутата Европейского парламента, представляющие Финляндию, выступили с призывом к Европейскому Союзу возобновить диалог с Россией. В своем заявлении парламентарии подчеркнули важность выстраивания конструктивных отношений с Москвой, несмотря на текущую политическую напряженность.

Представители таких партий, как Союз левых сил, Социал-демократическая партия Финляндии и Коалиционная партия, отметили, что продолжение изоляции России не приведет к решению долгосрочных проблем безопасности и экономическим трудностям, с которыми сталкивается весь ЕС. Одним из инициаторов предложения стала депутат Мерья Кюллёнен, которая подчеркнула, что только через диалог можно избежать дальнейшей эскалации ситуации в Европе.

Депутаты отметили, что важно обсуждать не только политические, но и экономические вопросы, которые напрямую касаются Финляндии и других стран Балтики. Они также добавили, что сотрудничество в области безопасности и энергетики могло бы помочь ослабить напряженность в регионе и восстановить доверие между странами.

Инициатива вызвала широкий отклик в финском обществе, но также подверглась критике со стороны других депутатов Европарламента, которые считают, что Россия продолжает нарушать международные нормы, что делает диалог с ней невозможным. Тем не менее, некоторые эксперты считают, что открытие каналов общения с Россией в условиях нынешней ситуации могло бы снизить риски военных конфликтов и способствовать деэскалации.