В ходе мероприятия, когда глава Украины попросил разрешение изъясняться на украинском, модератор конференции ответила «нет».

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с отказом говорить на родном языке. В ходе мероприятия, когда глава Украины попросил разрешение изъясняться на украинском, модератор конференции ответила «нет».

Ситуация вызвала широкий отклик в СМИ и на политической арене. В своем выступлении Зеленский предложил провести саммит, в котором примут участие лидеры стран, поддерживающих Украину, — от Вашингтона до Токио. Он также отметил, что его страна готова продолжать борьбу за свои интересы, несмотря на международные вызовы.

Конференция в этом году собирает около 60 мировых лидеров и 150 министров, в том числе представителей международных организаций. Одной из главных тем стала ситуация на Украине, которая продолжает оставаться в центре мирового внимания. Важно отметить, что российские официальные лица не участвуют в Мюнхенской конференции с 2022 года.

На фоне инцидента с языковым вопросом, обсуждения на конференции продолжались с акцентом на глобальные вызовы и необходимость международной кооперации. Зеленский, несмотря на недавнее недоразумение, продолжил настоятельно призывать к расширению западной поддержки Украины и усиливающимся санкциям против России.