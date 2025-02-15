Рютте призвал ЕС прекратить жаловаться из-за переговоров по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с критикой в адрес европейских стран, заявив, что вместо жалоб на переговоры США и России по Украине им стоит заняться выработкой конкретных решений. Он озвучил эту позицию на Мюнхенской конференции по безопасности.

Рютте отметил, что Европа должна не просто комментировать происходящее, а предлагать реальные механизмы гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул, что европейские страны могут усилить свое влияние, если увеличат военные расходы и продолжат поддержку Киева. По его мнению, НАТО необходимо поставить Украину в максимально выгодную позицию для будущих переговоров.

Генсек напомнил, что многие европейские лидеры выражают обеспокоенность тем, что судьбу Украины решают без их участия. Однако, по его словам, жалобы не изменят ситуацию — нужны действия. Он призвал ЕС занять активную роль и внести конкретные предложения по будущему урегулированию.

Ранее сообщалось, что Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Зеленским. После этого он заявил о намерении начать консультации по Украине, что вызвало дискуссии среди европейских политиков.