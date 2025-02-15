Минздрав России предложил ввести сокращённую рабочую неделю для стоматологов, инфекционистов и врачей ряда других специальностей.

В Министерстве здравоохранения предложили изменить график работы для ряда медицинских специалистов, занятых в сложных условиях. Ведомство планирует установить сокращенную рабочую неделю для врачей, которые ежедневно сталкиваются с профессиональными рисками.

Согласно проекту, стоматологи смогут работать 33 часа в неделю. Для медиков инфекционных больниц, психиатрических клиник, кожно-венерологических отделений, врачей скорой помощи Москвы и Санкт-Петербурга предусмотрена 36-часовая неделя. Самые существенные изменения затронут патологоанатомов, судмедэкспертов и врачей, работающих в туберкулезных медучреждениях, — для них предложено ограничение в 30 часов.

Особое внимание уделено специалистам, работающим с радиационными технологиями. Медики, занимающиеся гамма-терапией и экспериментальным облучением, могут получить право на 24-часовую рабочую неделю. Это связано с повышенным риском для здоровья при контакте с источниками ионизирующего излучения.

Инициатива направлена на снижение нагрузки и профессионального выгорания врачей, а также на поддержание качества медицины. Сейчас проект находится на стадии обсуждения, и его окончательное утверждение ещё предстоит.