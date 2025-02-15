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Искусственный интеллект меняет обучение: в России запустили платформу «Препод»
В России запущена инновационная образовательная платформа "Препод", использующая искусственный интеллект для персонализированного подхода к обучению школьников.

В России запустили образовательную платформу "Препод", которая обещает революцию в обучении школьников. Это не просто онлайн-уроки, а система, основанная на искусственном интеллекте, который подстраивает учебный процесс под индивидуальные особенности каждого ученика.

Главная особенность "Препода" заключается в его способности адаптироваться к восприятию детей. ИИ анализирует уровень знаний, настроение и интересы ребёнка, а затем подбирает для него оптимальную программу. Примечательно, что система использует не только традиционные школьные предметы, но и культурные контексты, такие как детские книги, мультфильмы и даже мемы, чтобы сделать обучение более понятным и интересным. Благодаря этому платформе удаётся находить общий язык с детьми разных возрастов и увлечений.

"Препод" не привязан к строгому расписанию, что позволяет ученикам заниматься в любое удобное время. Это особенно важно для семей с плотным графиком. Интеллектуальная система корректирует нагрузку в реальном времени, обеспечивая максимально эффективное и персонализированное обучение. Родители могут отслеживать прогресс своих детей через детализированные отчёты, что добавляет прозрачности в процесс.

Технологически платформа работает на базе Python/Django, использует алгоритмы ИИ и обрабатывает огромное количество данных на распределённых вычислительных кластерах, что позволяет ей давать объективную оценку знаний без человеческой предвзятости.

Платформа предлагает гибкую модель оплаты: цена занятия зависит от того, сколько знаний ребёнок реально усвоил. Это делает обучение более доступным и выгодным по сравнению с традиционными репетиторами.

#новости #образование
Источник: iz.ru
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