Для семей с детьми предложили новые льготы по ипотеке

В Государственную Думу России внесен законопроект, который предлагает новые условия для семей с детьми по ипотечным кредитам. Документ предусматривает льготную ипотеку со ставкой до 6% и субсидии на погашение долга для молодежных и многодетных семей, а также для семей члены которых участвуют в специальной военной операции. Инициаторы закона считают, что такие меры помогут улучшить жилищные условия граждан и стимулировать рождаемость.

Согласно проекту, молодые семьи смогут получить 10% погашения кредита при рождении первого ребенка и 20% — при рождении второго. Семьи, в которых есть дети и которые имеют отношение к СВО, могут рассчитывать на значительное облегчение долга — до 60% от суммы кредита, в зависимости от количества детей. Многодетные семьи, в свою очередь, смогут получить субсидии на погашение ипотеки в размере до 100% от долга, если в семье есть четверо и более детей.

Предполагается, что законопроект вступит в силу в 2026 году, что даёт время для подготовки бюджета и оценки его воздействия на федеральные финансы. По мнению авторов инициативы, данный шаг станет частью более широкой государственной политики, направленной на поддержание стабильности института семьи и повышение уровня жизни семей с детьми.

Однако в экспертном сообществе уже выражаются опасения по поводу экономической устойчивости предложенных мер. Экономисты отмечают, что расходы на поддержку этих категорий граждан могут оказать значительное давление на федеральный бюджет. Некоторые считают, что эффективнее было бы сосредоточить усилия на развитии субсидий, а не на снижении ставок по ипотечным кредитам.