Google убрал функцию переименования объектов на картах в России, но она продолжает работать в других странах СНГ.

Пользователи в России больше не могут переименовывать объекты на картах Google. Эта функция, популярная среди молодежи, позволяла изменять названия зданий, школ и других объектов, создавая зачастую забавные или странные наименования.

Причина исчезновения функции официально не озвучена, но аналитики предполагают, что Google принял решение ограничить эту возможность в России по соображениям безопасности и контроля над контентом. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что раньше переименования происходили автоматически, когда на объект поступало большое количество запросов на изменение. Но модерация этих изменений не всегда срабатывала, и в результате могли появляться неподобающие наименования, что, возможно, и привело к решению о блокировке функции в стране.

Интересно, что в других странах СНГ, таких как Казахстан, Украина, Армения и другие, эта возможность по-прежнему доступна.

Однако исчезновение функции в России вызывает вопросы о политике Google в отношении контроля информации и о том, как она изменяет свои стандарты для разных стран. На фоне того, как в других частях мира, например, в США, утверждаются официальные изменения в географических названиях (как это произошло с Мексиканским заливом), в России пошли на более жесткие меры по ограничению таких изменений.