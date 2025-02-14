Apple разрабатывает человекоподобного робота: анонс возможен не раньше 2028 года

По данным инсайдера Мин-Чи Ко, компания Apple активно тестирует антропоморфных роботов, которые могут стать частью ее портфеля продуктов в будущем.

Мин-Чи Ко, опираясь на анализ цепочек поставок и корпоративных отчетов, сообщил, что Apple в данный момент не ограничивается разработкой бытовых роботов, но также работает над созданием человекоподобных устройств. Несмотря на то что компания вряд ли анонсирует такой продукт до 2028 года, уже сейчас она активно тестирует различные прототипы, что вызывает интерес в научном и технологическом сообществе.

Инсайдер отметил, что для успешной реализации проекта Apple потребуется еще 2-3 года на доводку технологий и тестирование. Компания, как и в случае с проектом беспилотного автомобиля Apple Car, может столкнуться с непредсказуемыми трудностями, которые могут задержать выход продукта на рынок.

В Apple опасаются, что футуристичный внешний вид роботов с искусственным интеллектом может вызвать у пользователей страх или настороженность. Поэтому они решили сосредоточиться на человекоподобных, а не полностью гуманоидных конструкциях.

Сейчас Apple уже представила несколько инновационных роботов в рамках тестирования, включая роботизированную лампу, которую инженеры компании использовали для демонстрации умных функций. Однако основной фокус сейчас, судя по всему, сосредоточен именно на создании более сложных и автономных устройств, которые смогут не только выполнять задания, но и взаимодействовать с человеком на новом уровне.



