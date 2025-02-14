Google запустил образовательный проект в Польше, целью которого является обучение 1 миллиона граждан работе с искусственным интеллектом.

Google объявил о запуске нового образовательного проекта в Польше, который предусматривает обучение 1 миллиона граждан страны использованию искусственного интеллекта (ИИ). На эти цели компания выделит $5 миллиардов в течение пяти лет. Программа стартует в рамках соглашения с польским правительством и будет направлена на подготовку населения к работе с передовыми технологиями.

По словам премьера Польши Дональда Туска, в рамках этого проекта Google обеспечит доступ к курсам, которые помогут освоить основы искусственного интеллекта, а также усовершенствовать навыки в сфере технологий и программирования. Партнерство с Google предполагает не только образовательные инициативы, но и внедрение ИИ в различные сферы экономики Польши.

В дополнение к обучению, Польша и Google подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, который нацелен на активное внедрение ИИ в экономику и бизнес-среду страны. По прогнозам специалистов, широкое распространение технологий искусственного интеллекта в Польше может привести к росту экономики на 8% в ближайшие годы.

Генеральный директор Google Сундар Пучаи подчеркнул, что этот проект является важным шагом в развитии цифровых навыков населения, что в свою очередь поспособствует повышению конкурентоспособности польской экономики на глобальной арене.



