В России запустили страховку от неудачных свиданий с поддержкой психологов

К 14 февраля 2025 года в России запустили уникальную страховку, которая обещает защитить пользователей от последствий неудачных свиданий. В сотрудничестве с популярным сервисом знакомств «Мамба» компания «Ингосстрах» предложила новый продукт, который включает не только психологическую помощь, но и дополнительные меры по предотвращению разочарований.

Если свидание пройдет не так, как ожидалось, и оставит неприятный осадок, страховка предоставляет клиенту возможность получить консультацию с психологом, неврологом или психиатром. Страховой продукт создан с учетом того, что не всегда легко восстановиться после эмоциональных потрясений, вызванных неискренними или неудачными встречами.

Но на этом новшество не заканчивается. В пакет входит набор премиум-опций на сервисе «Мамба», которые должны уменьшить шанс на неудачные знакомства. Включенные в программу технологии антиспама и строгая верификация профилей помогут фильтровать нежелательные или фальшивые анкеты, минимизируя вероятность столкнуться с человеком, чьи намерения не совпадают с вашими.

Заместитель директора «Ингосстрах» Владимир Храбрых отметил, что мир онлайн-знакомств не всегда приносит только радость. Всплеск разочарований, фальшивых ожиданий и неоправданных надежд — частое явление, с которым сталкиваются пользователи.

Исследования показывают, что более 70% россиян, активно ищущих партнера, нацелены на серьезные отношения. Однако на пути к этим отношениям часто возникают разочарования, связанные с неискренностью собеседников и несоответствием ожиданий.



