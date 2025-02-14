Бизнес-сообщество предложило Минфину России обнулить НДС для клининговых и охранных компаний с 2025 года, а также установить льготную ставку страховых взносов для малых и средних предприятий этих отраслей.

Бизнес-сообщество России выдвинуло новую инициативу, которая может стать важным шагом в поддержке малых и средних предприятий. В конце января 2025 года было отправлено письмо от Ассоциации «Опора России» в Министерство финансов с предложением обнулить налог на добавленную стоимость (НДС) для клининговых и охранных компаний.

Это предложение стало частью более широкой инициативы, направленной на улучшение условий работы этих секторов и легализацию отраслей, которые традиционно сталкиваются с высокими рисками теневой экономики.

В письме также предлагается установить льготные условия по уплате страховых взносов для предприятий этих сфер. В частности, для компаний с численностью до 1500 человек, которые ведут деятельность в охране и клининге, предлагается ставка в 15%. Это аналогичная мера, которая уже успешно применяется в сфере общественного питания.

Если предложение будет принято, изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. Эксперты уверены, что это решение может повысить прозрачность отраслей, уменьшить коррупционные риски и дать стимул для роста малого и среднего бизнеса.

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что письмо получено, и будет рассмотрено в установленном порядке. Однако перспективы реализации данного предложения пока остаются неопределёнными.