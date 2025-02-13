Китай предложил организовать встречу президентов России и США без участия Украины, выразив готовность стать гарантом мира и направить миротворцев в случае перемирия. США и Европа скептически отнеслись к инициативе, опасаясь усиления зависимости России от Китая.

Пекин сделал неожиданный шаг, предложив провести встречу между российским президентом Владимиром Путиным и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Китайские официальные лица считают, что саммит может стать ключом к урегулированию конфликта в Украине, но под их условия — без участия украинского президента Владимира Зеленского.

Как сообщает The Wall Street Journal, Китай готов взять на себя роль посредника в переговорах и даже предложил отправку миротворцев для поддержки возможного перемирия. Вдобавок, Пекин выразил желание стать гарантом соблюдения соглашений, что, по мнению китайских чиновников, могло бы ускорить процесс мирного урегулирования. Однако этот шаг вызвал немалое недовольство в США и Европе, где считают, что предложение Китая может быть лишь частью долгосрочной стратегии по увеличению влияния на глобальной арене.

В Белом доме отнеслись к предложению скептически, заявив, что оно «абсолютно неосуществимо», учитывая тесные связи между Россией и Китаем. Европейские чиновники также выразили опасения, что Китай использует ситуацию для затягивания конфликта, что только ослабляет военные и экономические ресурсы Европы и США, а также увеличивает зависимость Москвы от Пекина.

Помимо этого, некоторые источники считают, что китайская инициатива может быть связана с желанием наладить отношения с Трампом, который в своё время вводил высокие таможенные пошлины на китайские товары. Трамп, в свою очередь, заявлял, что готов встретиться с Путиным и обсудить пути достижения мира. Это заявление было сделано после телефонного разговора с российским лидером 12 февраля, после которого возникли предположения о возможной встрече в Саудовской Аравии.