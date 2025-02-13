Илон Маск раскрыл, что Минфин США ежегодно выплачивает 100 миллиардов долларов неизвестным лицам, чьи личности невозможно установить.

Илон Маск вновь привлек внимание к финансам США, на этот раз обратившись к странному и подозрительному факту. Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) заявил, что Минфин США ежегодно переводит $100 миллиардов на счета лиц, чьи личности невозможно установить. Эти выплаты производятся без какого-либо официального идентификатора — ни социального кода, ни временного номера, что вызывает серьезные вопросы о прозрачности таких транзакций.

По словам Маска, ситуация выглядит крайне тревожно, и в случае подтверждения подобных данных, можно с уверенностью говорить о масштабном финансовом мошенничестве. Предприниматель подчеркнул, что такие операции рискуют стать подпольными каналами для незаконных выплат и махинаций.

Маск также предложил ввести регулярные финансовые проверки для того, чтобы предотвратить такие инциденты в будущем. Он призвал к созданию базы данных, где будут фиксироваться организации, у которых нет права на получение государственных средств.



