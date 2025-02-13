Россия и США завершили обмен заключенными, освободив американца Марка Фогеля и россиянина Александра Винника, замешанного в криптомошенничестве.

Обмен заключенными между Россией и США близится к завершению: в рамках сделки Москва освободила американца Марка Фогеля, а взамен на свободу россиянина Александра Винника, который оказался замешан в крупнейшем криптомошенничестве последних лет.

Согласно информации, полученной от американских источников, процесс обмена был согласован на самых высоких уровнях. Винник, который был задержан в 2017 году в Греции по делу о незаконной бирже криптовалют BTC-e, за которой стояли нелегальные операции на сумму в 4 миллиарда долларов, официально признал свою вину в мае 2024 года. В результате его экстрадировали в США, где ему предстоит суд, но несмотря на это, освобождение Винника оказалось важным шагом в переговорах.

Марк Фогель, американский учитель, задержанный в России в 2022 году по обвинению в контрабанде наркотиков, провел в российской тюрьме почти два года. Он был приговорен к 14 годам лишения свободы, но теперь, после обмена, он сможет вернуться домой.

Этот обмен, как сообщает The New York Times, был результатом усилий американского спецпосланника, а сам процесс обсуждения и заключения сделки находился под контролем администрации Дональда Трампа, что подчеркивает важность этого события в контексте внешней политики США.

Эксперты отмечают, что обмен заключенными может стать важным шагом к деэскалации напряженности между двумя странами, особенно в контексте более широких отношений между Вашингтоном и Москвой. В то же время, вопрос о том, кто еще может оказаться в центре подобных сделок, остается открытым, и на фоне международных проблем этот обмен выглядит как часть более широкой дипломатической игры.