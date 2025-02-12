США приостановили разработку мирного плана по Украине, Келлог не приедет в Москву

Вашингтон решил временно приостановить работу над своим планом по урегулированию конфликта на Украине, чтобы выслушать европейских союзников и лучше учитывать их позицию. Такой подход, по мнению представителей администрации Трампа, поможет выработать более сбалансированный и устойчивый вариант разрешения кризиса.

Американские дипломаты проведут встречи с европейскими лидерами, включая глав государств-членов ЕС и НАТО, чтобы уточнить, какую роль они готовы взять на себя в рамках будущего мирного соглашения. Одной из тем обсуждения станет участие ЕС в обеспечении безопасности на Украине. Планируется, что европейцы станут основным гарантом безопасности, а США будут поддерживать их усилия без ввода своих войск в регион.

Эти консультации начнутся на Мюнхенской конференции по безопасности 14–16 февраля и продолжатся в ходе поездок спецпосланника США по Украине Кита Келлога в ключевые европейские столицы, включая Киев. Однако Москва в перечень его визитов не включена.

Также будут обсуждаться возможные дополнительные санкции против России, увеличение расходов на оборону в Европе и использование ранее замороженных российских активов. Таким образом, США хотят создать несколько сценариев урегулирования, которые затем представят на рассмотрение президенту Трампу.