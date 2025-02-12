С новым сервисом на "Госуслугах" вы можете анонимно сообщить водителям о проблемах с их автомобилями, что помогает предотвратить возможные неудобства или даже аварии.

В арсенале портала «Госуслуги» появилась новая функция, которая обещает сделать жизнь автомобилистов немного проще и безопаснее. Недавно появилась возможность для каждого зарегистрированного пользователя анонимно сообщать другим водителям о возможных проблемах с их автомобилями. Например, можно указать на забытые на ночь включённые фары или незакрытые двери на парковке.

Система работает просто: если вы заметили, что у припаркованной машины сработала сигнализация или же её начали эвакуировать, достаточно ввести номер автомобиля в специальное окно на портале, и ваше сообщение моментально будет доставлено владельцу. Можно также указать своё местоположение для более точной координации, но основная цель сервиса — сохранить анонимность отправителя.

Чтобы избежать злоупотреблений, каждому пользователю доступен только один звонок и пять сообщений в сутки. Этого должно хватить, чтобы своевременно предупредить владельца авто о проблеме, не перегружая систему лишними уведомлениями.