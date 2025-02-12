Роскосмос начинает испытания на Восточном для нового возвращаемого космического корабля.

Роскосмос на космодроме Восточный приступил к масштабным испытаниям наземной инфраструктуры для обслуживания новейшего возвращаемого космического корабля.

Последние недели стали свидетелями интенсивной работы: команда инженеров и техников Роскосмоса начала тестирование учебно-тренировочных средств, стыковочно-переходных и транспортно-технологических модулей. Эти устройства, разработанные на базе мощных двухзвенных вездеходов производства «МК «Витязь», предназначены для работы в условиях крайних температур и сложной местности, что критично важно для безопасного возвращения космонавтов на Землю.

Испытания наземного оборудования – это только начало: после завершения автономных тестов в апреле 2025 года, космодром Восточный перейдет к следующему этапу – комплексным испытаниям, которые включат в себя полную интеграцию всех систем корабля. Этот шаг позволит перейти к финальной стадии подготовки к запуску.

По мнению экспертов, новая разработка может радикально изменить подходы к пилотируемым космическим миссиям, обеспечив более высокую степень безопасности и удобства для космонавтов.