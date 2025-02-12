Ренессанс автопрома в Калуге – заводы оживают, производство машин бьёт рекорды

В Калужской области наступает золотой век автомобилестроения. На бывшем заводе Volkswagen к 2025 году планируется выпустить рекордные 110 тысяч автомобилей. Параллельно, на площадке бывшего завода Peugeot-Citroën, завершается подготовка к запуску производства 25 тысяч автомобилей марки Haval. Это становится возможным благодаря возвращению производственных мощностей к российским инвесторам и уникальной модернизации оборудования.

Производственный бум не случаен: после ухода западных брендов, российские предприниматели вложили значительные средства в обновление производственных линий и внедрение передовых технологий. Теперь заводы не просто возобновили работу, но и готовы производить автомобили, соответствующие самым строгим мировым стандартам качества.

Эта перезагрузка промышленности стала возможной благодаря решениям в управлении производством и внедрению цифровых технологий, которые позволяют ускорить процесс сборки и контроля качества продукции. Так, например, внедрение системы управления на основе искусственного интеллекта позволило сократить время сборки одного автомобиля на 20%.

Экономический эффект от возрождения автопрома уже ощутим: в регионе растёт число рабочих мест, увеличивается объём налоговых поступлений в бюджет, а также возрастает интерес иностранных инвесторов к другим проектам в Калужской области. Губернатор Владислав Шапша подчеркивает, что это только начало пути, и в ближайшие годы Калуга может стать одним из лидеров автомобилестроения в России.