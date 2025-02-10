Совместный проект России и Казахстана по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек» вступает в активную фазу.

Проект создания космического комплекса «Байтерек», который является совместной инициативой России и Казахстана, вступает в новый этап. После нескольких лет подготовки и планомерных шагов к реализации, проект постепенно выходит на финишную прямую. На данный момент работы активно ведутся не только по модернизации существующих объектов инфраструктуры Байконура, но и по формированию портфеля заказов на будущие коммерческие запуски ракет нового поколения.

Как сообщил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, в прошлом году была завершена ключевая часть подготовки: в сентябре на Байконур было доставлено первое технологическое оборудование для нужд комплекса. В следующем году должны быть проведены летные испытания ракеты-носителя «Союз-5», которая будет использована для запусков с нового комплекса. Важно, что проект, по сути, стал не только совместным технологическим, но и экономическим проектом, поскольку он привлек внимание частных инвесторов, готовых участвовать в коммерческих пусках.

Запуск «Союза-5» с Байконура будет в том числе символизировать переход России и Казахстана к новым технологиям в космической отрасли. Ранее подписанное соглашение между двумя странами о создании комплекса «Байтерек» регулирует разделение ответственности: Казахстан модернизирует наземную инфраструктуру и строит новые объекты, а Россия разрабатывает и готовит к запуску ракету нового поколения. Уже сейчас ясно, что «Союз-5» откроет новые возможности для проведения запусков как для государственных, так и для частных клиентов.