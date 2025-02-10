Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Россия и Казахстан готовятся к запуску ракет «Союз-5» с космодрома Байконур
Совместный проект России и Казахстана по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек» вступает в активную фазу.

Проект создания космического комплекса «Байтерек», который является совместной инициативой России и Казахстана, вступает в новый этап. После нескольких лет подготовки и планомерных шагов к реализации, проект постепенно выходит на финишную прямую. На данный момент работы активно ведутся не только по модернизации существующих объектов инфраструктуры Байконура, но и по формированию портфеля заказов на будущие коммерческие запуски ракет нового поколения.

Как сообщил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, в прошлом году была завершена ключевая часть подготовки: в сентябре на Байконур было доставлено первое технологическое оборудование для нужд комплекса. В следующем году должны быть проведены летные испытания ракеты-носителя «Союз-5», которая будет использована для запусков с нового комплекса. Важно, что проект, по сути, стал не только совместным технологическим, но и экономическим проектом, поскольку он привлек внимание частных инвесторов, готовых участвовать в коммерческих пусках.

Запуск «Союза-5» с Байконура будет в том числе символизировать переход России и Казахстана к новым технологиям в космической отрасли. Ранее подписанное соглашение между двумя странами о создании комплекса «Байтерек» регулирует разделение ответственности: Казахстан модернизирует наземную инфраструктуру и строит новые объекты, а Россия разрабатывает и готовит к запуску ракету нового поколения. Уже сейчас ясно, что «Союз-5» откроет новые возможности для проведения запусков как для государственных, так и для частных клиентов.

#новости #космос
Источник: www1.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Обуховский завод завершил сборку первого в России тоннелепроходческого комплекса
1
В Ставропольском крае построят новый город-спутник на площади 650 га
4
Tesla в очередной «последний раз» вернула право бесплатной пожизненной зарядки для покупателей своих электромобилей
1
Цены на RDR2: Ultimate Edition в Steam взлетели до 10 тыс. рублей
5
Трамп провёл телефонный разговор с Путиным, обсудив российско-украинский конфликт
2
Новая RTX 5090 оказалась на 18% слабее RTX 4090 в Passmark
6
Tesla Cybertruck на автопилоте въехал в столб, не перестроившись в соседнюю полосу
9
PUBG: Blindspot выходит 20 февраля
2
OPPO Find N5 станет первым складным смартфоном с экраном без складок и рейтингом IPX9
+
Опубликован неофициальный список мобильных устройств Samsung, которые получат One UI 7
+
Новая версия Flyby11 больше не блокируется Microsoft
+
MLID: RTX 5070 Ti будет лишь на 5–15 % быстрее RTX 4070 Ti, а на старте продаж ожидается дефицит
1
В Грозном появится новый мост через Сунжу
+
Обнаруженное квантовое состояние в графене может изменить подход к вычислениям
+
Рендеры iPhone SE 4 опубликованы на сайте производителя чехлов
+
В 2026 году BMW выпустит новое поколение X5 сразу с тремя видами силовых установок
+
Хакер под ником «emirking» утверждает в даркнете, что украл данные пользователей OpenAI
1
Запуск стабильной версии One UI 7 для смартфонов Samsung снова может задержаться
+
MSI анонсировала линейку видеокарт Shadow 3X с обновлённой конструкцией без ARGB-подсветки
+
Появились первые детали с закрытого альфа-теста новой Battlefield
2

Популярные статьи

Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
77
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
160
БПЛА С-70 «Охотник» с экранированным плоским соплом и новым двигателем - подробности разработки
3
Почему солдаты редко используют вражеское оружие, даже если у них закончились патроны
3
Итоги гоночного уик-энда 8-9 февраля
+
В Москве продолжается строительство уникального моста через Москву-реку в створе Берегового проезда
+
Т-90М с комплексом Арена-М сбивает подлетающие противотанковые ракеты сотнями вольфрамовых осколков
5
Как Isuzu Trooper стал легендой среди японских внедорожников и почему его ценят до сих пор
2
В 2024 году продано 18 млн Sony PlayStation 5 и 3 млн Xbox Series
3

Сейчас обсуждают

Vorvort
22:56
Чувак, лечись. AMD дарить тебе карту не обязана. Если фанат зелени, то есть для тебя 5080 за 210К. Вперед!
Hardware Unboxed: для успеха RX 9070 XT должна быть на 20-30% дешевле конкурента от NVIDIA
Drunk Axxturel
22:55
Мм, мне нравится что рх9070хт мощнее 7900хт при меньшем количестве ядер, 4000 это чуть большк 7800хт но намного меньше 7900хт, значит еще есть где улучшать архитектуру
Почему AMD откладывает релиз Radeon RX 9070 ХТ, а GeForce RTX 5070 окажется медленнее, но дешевле
Vorvort
22:53
В HU работает клоун. Цены у AMD на 7000-ю серию в каждом сегменте были значительно ниже, чем у Nvidia, а уступали ее карты только в лучах, которые не играбельны даже на 5090. Если 90% баранов покупают...
Hardware Unboxed: для успеха RX 9070 XT должна быть на 20-30% дешевле конкурента от NVIDIA
Ваха Чеченский
22:53
вон сколько ошибок у оборвана сельского.
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
Waramagedon
22:49
В режиме читалки и видео, комп жрёт ватт 40-70 от силы. то есть за сутки 2+квт. Сколько там у тебя в счетах цена за квт?
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
Ваха Чеченский
22:46
у меня пунктуальных ошибок нет. мне лень капс клацать прост. а кудах с ошибками пишет. трясутся руки. либо просто селюк неграмотный.
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
Waramagedon
22:44
Идиот, это это шуруповёрт и дрель в одном. провод или беспровод тут вообще не имеет значения. для особо одарённых на твоей этой штуке на патроне сверло нарисовано, даже отсюда видно.
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
Маэстро
22:38
Грамотный, 5 ошибок, правильно это так: Вацок, я спокоен и пишу грамотно. А Кудах вечно с ошибками и даже от запятой не отступает. Вот и спрашиваю: причина тряски?
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
romik555
22:38
Аффтар читал то, что он написал? 3.83 км/л? Are you sure?
Subaru Forester Hybrid будет выпускаться в США для местных покупателей
Алексей Бурлуцкий
22:25
А я давно забили на внешку предпочитаю встройка и при этом всё это продаётся на ура, старое продал новое купил добавив минимум 200-300$
Hardware Unboxed: для успеха RX 9070 XT должна быть на 20-30% дешевле конкурента от NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем