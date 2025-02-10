Армия выбирает китайские автомобили: Минобороны закупило седаны Kaiyi

Министерство обороны России приступило к закупке автомобилей китайского бренда Kaiyi. Это решение привлекло внимание, так как автомобили, собранные в Калининграде, недавно были замечены на улицах Москвы, с номерами, указывающими на их принадлежность к военному ведомству. Конкретно речь идет о модели седана Kaiyi E5.

Эти автомобили представляют собой довольно доступное средство передвижения для нужд Минобороны. В отличие от дорогих зарубежных аналогов, цена на седан Kaiyi E5 стартует от 2 115 000 рублей, однако на вторичном рынке и в ряде автосалонов можно найти скидки, и цена некоторых предложений близка к 1,5 миллиона рублей. Несмотря на низкую цену, интерес к модели среди гражданских покупателей пока остается сдержанным, с продажами всего 6 000 единиц за 2024 год.

Для российских военных Kaiyi E5 выбран в базовой комплектации Standard. Эти машины, благодаря своим характеристикам и ценовой категории, подходят для различных нужд армии и ведомств. В то же время эксперты отмечают, что несмотря на сравнительно низкую популярность модели среди частных лиц, массовые закупки государственными структурами могут помочь сохранить производство автомобилей в стране.



