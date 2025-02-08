Мошенники используют нейросети для создания фальшивых профилей девушек в дейтинг-приложениях и предлагают мужчинам «романтические свидания».

С приближением Дня всех влюблённых мошенники не упускают шанс воспользоваться наивностью одиноких сердец, предлагая им фальшивые свидания и создавая иллюзию романтических встреч. В новых схемах обмана злоумышленники используют мощные нейросети для создания поддельных профилей девушек в дейтинг-приложениях. Красивые, но вымышленные личности начинают виртуальное общение, вскоре предлагая провести 14 февраля вместе.

Как правило, в процессе общения «девушка» приглашает мужчину на театральное представление или другое культурное мероприятие, что вызывает доверие и пробуждает романтические чувства. После этого мошенники отправляют ссылку для покупки билета через фейковый сайт, оформленный как реальный сайт театра, ресторана или шоу. Часто для оплаты они используют систему быстрых платежей, а деньги уходят на счёт физического лица, а не на счета реальных учреждений.

Но на этом схема не заканчивается. После того как мужчина оплатил билет, «девушка» продолжает милое общение, а затем сообщает о форс-мажоре — например, заболевшем питомце или неурядицах дома. Она предлагает вернуть билет и выбрать другое мероприятие, но для этого якобы нужно предоставить данные карты, чтобы возврат был произведён. В результате деньги исчезают с её карты, а мужчина остаётся с пустыми руками и разочарованием.

Эта схема находит всё больше жертв, и с каждым годом мошенники совершенствуют свои методы, используя новые технологии, такие как нейросети для создания убедительных и привлекательных профилей. Будьте внимательны и не доверяйтесь сомнительным предложениям, даже если они кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.